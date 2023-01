Analüüs: Elektrilevi eraldamisel võivad ohtu sattuda Eesti Energia laenud

Dokumendis märgitakse, et tulenevalt Grant Thornton Baltic OÜ 2019. aastal tehtud analüüsist ja valitsuskabineti 2021. aastal tehtud otsusest restruktureeritaks Eesti elektrimajanduse tuumikuks olevad Eesti Energia AS, Elektrilevi OÜ ja Elering AS, luues nende baasil kaks eraldi- ja iseseisvat ettevõtjat: ühendvõrgu omanik, mis haldab füüsilist põhi- ja jaotusvõrku ning erapooletu süsteemihaldur. Ühendvõrk on võimalik luua kas Eleringi ja Elektrilevi ühinemise kaudu või ühe äriühingu omandamisel teise poolt.