Liiga ohtlik: Norra praamifirma ei luba elektriautosid pardale

Norra praamiettevõte Havila teatas, et ei luba enam pardale ei elektri,- hübriid- ega vesinikuga sõitvaid masinaid, sest firma ohuanalüüs näitas, et õnnetuse korral ei saaks nende põlengut erinevalt sisepõlemismootoriga autodest kontrolli alla, vahendab Saksamaa tehnikaportaal heise.de. Juhul kui elektriauto põlema süttib, oleks plahvatusoht suur ning praamifirma hinnangul nõuaks selle likvideerimine liiga suurt päästeoperatsiooni, nii et lihtsam on autosid praamile mitte lubada.