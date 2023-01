Hannes Tamjärve asutatud majatootja laienes Austraaliasse

Tänaseks on valminud ka esimene kohalikke ehitusnõudeid arvestav väikemaja, mis kohandatud just nimelt sealse turu vajadustest ja ettekirjutustest lähtuvalt, teatas ettevõte.

Tulenevalt ambitsioonikatest kasvuplaanidest, on Kodasema hetkel kaasamas täiendavat kapitali, mis võimaldab laieneda uutele turgudele. «Kaasatavat raha kasutatakse juba praeguse nõudluse paremaks rahuldamiseks ja skaleerimisvõimaluse ärakasutamiseks. Investeerime digitaliseerimisse ja standardiseerimisse, uute tehnoloogiate kasutusele võtmisse, täiendavatesse patentidesse erinevatel sihtturgudel, aga ka müügi, klienditoe, arendustegevuse ning turundusvõimekuse kasvatamisse,» kommenteeris Kodasema tegevjuht Birgit Linnamäe.

Kodasema asutaja Hannes Tamjärve sõnul on ettevõte algusest peale olnud suunatud sellele, et lõpetada energia raiskamine ehituses ja energiatarbimist targalt vähendada. «Kui suudame moodulmajade ehitamise muuta nutikamaks ja jätkusuutlikumaks, suudame pakkuda lahenduse ka globaalse eluasemepuuduse eksponentsiaalse kasvu probleemile,» lisas ta.

Ettevõttel on kaks suunda

Kodasema ärimudelis on kaks suunda – otsemüük ja litsenseerimine. Täna on ettevõttel edasimüüjad või litsentsipartnerid kokku rohkem kui kümnes riigis. KODA majade peamisteks eksporditurgudeks on Saksamaa, Austria, Holland, Belgia, Põhjamaad, Iirimaa ja USA.

Ettevõtte peamisteks klientideks on lisaks hotelliarendajatele kohalikud omavalitsused, kinnisvaraarendajad ja eraisikud, kes soovivad keskkonnasäästlikke väikemaju, mis on kasutatavad nii elamute ja väikehotellide kui ka kontori-, teenindus- või kaubanduspinnana. Kodasema kõige kaugem turg on hetkel Austraalia, kuhu siseneti koos kohaliku litsentsivõtjaga.