Valitsuses ei ole Elektrilevi ja Eesti Energia lahutamise küsimuses üksmeelt

Rahandusminister Annely Akkermann tutvustas neljapäeval valitsuse liikmetele Eesti Energiast jaotusvõrgu eraldamise ja põhivõrguga ühendamise teostatavusanalüüsi, mille koostas KPMG Baltics. Lisaks eraldamisele käsitleb analüüs ka huvide konflikti riski välistamist.

Akkermann ütles pressikonverentsil, et kinnitust ei ole leidnud see, et Eesti Energia oleks kuidagi manipuleerinud kuludega või kasutanud ära oma positsiooni, kuna neil on Eesti elektritarbijate kliendibaas. «Me ei saa öelda, et oleks huvide konflikt, aga see risk on nii lähedalt seotuses õhus ja selle riski Elektrilevi eraldamine maha võtab,» selgitas rahandusminister.

Eraldamise otsust ei ole

Viimastel aastatel on Elektrilevi investeerinud võrkudesse 100 miljonit eurot ning Akkermanni sõnul on rikked vähenenud ligi kolm korda, kuid siiski tuleb varustuskindlust suurendada ning üks abinõu selleks on Elektrilevi eraldamine.

Ühe probleemina suureneksid ettevõtete eraldamisel kummagi tegevuskulud. «Finantspoolelt veel – võib tõusetuda Eesti Energia kontserni finantseerimisvõimekuse teema,» nentis minister, täpsustades, et just kontserni põlevkivienergeetika poolel võivad tekkida laenude teenindamisel ja refinantseerimisel raskused.

Eesti Energia omanikuootustesse Elektrilevi eraldamist veel sisse kirjutatud ei ole, sest valitsusele peab otsuse ette valmistama Eesti Energia ise – samamoodi, nagu oli hiljuti volitusega moodustada Eesti Energia jagunemise teel projektiühing Liivi lahe meretuulepargi arendustegevuseks.

Akkermann ütles, et loodab selle suunise ette valmistada järgmisele valitsusele ja Eesti Energia uuele juhile, kes alustab 1. aprillil.

Reinsalu viitas ohtudele

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul peab riigivaraseaduse põhjal olema riigi äriühingute jagunemiste jaoks valitsuse volitus. Tema sõnul tõi KPMG analüüs eraldamise ohtudena välja ka püsikulude, sealhulgas võrgutariifide tõusu, varustuskindluse probleemidele reageerimise kiiruse vähenemise ja võlakohustuste refinantseerimise probleemi.

«Praegu keset kriisi minu hinnang oli sellele analüüsile, et see ei andnud mulle mitte kindlust, et see jagunemine – eelmise või üle-eelmise valitsuse tehtud nii-öelda kabinetiotsus – oli asjakohane, vaid tegelikult andis pigem kindlust, et me ei peaks seda ette võtma,» rääkis minister.

Elektri varustuskindluse poolest tuleks Reinsalu hinnangul täiendada Eesti Energia kontserni omanikuootusi konkreetse nõudega.