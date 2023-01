Reinsalu on vastu Kallase ettepanekule Elektrilevi Eesti Energiast lahutada

Lisaks eraldamisele käsitletakse analüüsis huvide konflikti riski välistamist. «Ei ole ju täna kinnitust leidnud, et Eesti Energia oleks kuidagi manipuleerinud kuludega või kasutanud ära oma positsiooni, et neil on Eesti elektritarbijate kliendibaas, või kasutanud ära positsiooni, et Elektrilevi on Eesti Energia kontsernis ja võrku arendatakse vastavalt Eesti Energia teiste struktuuriüksuste plaanidele. Me ei saa öelda, et oleks huvide konflikt realiseerunud, aga see risk on nii lähedalt seotuses õhus ja selle riski Elektrilevi eraldamine maha võtab,» rääkis rahandusminister.