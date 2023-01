Personalifirma: Euroopa on kõige pessimistlikum paik maailmas

Personalifirma ManpowerGroupi kvartaalse uuringu raames küsitleti ligi 39 000 tööandjat 41 riigist, et teada saada, millised on alanud aasta esimese kvartali värbamisplaanid ja tööturuootused. 41 protsenti küsitletud tööandjatest märkis, et plaanib inimesi juurde värvata, 38 protsenti hoiab senist taset, 18 protsenti kavatseb personali hulka vähendada ja 3 protsenti polnud otsust langetanud.

Kui tavapäraselt leiab värbamisaktiivsete riikide edetabeli esikümnest mitmeid Euroopa riike, siis seekord vaid ühe - Austria on kümnendal kohal. Maailma värbamisedetabeli tippu kuuluvad hetkel Panama, Costa Rica, Kanada, Singapur ja Guatemala.

«Ilmselt on kevadeks selge, kas toimub tasakaalustumine või läheb kriis tööturul hullemaks.»

Seevastu edetabeli kümme viimase seas on koguni seitse Euroopa riiki. Maailma kõige pessimistlikumad värbajad on hetkel Ungaris, Poolas, Tšehhis, Hispaanias ja Slovakkias.

«Selle aasta esimene kvartal on nagu tuleproov, mis näitab kätte lähituleviku suunad,» märkis Manpoweri Baltikumi juht Heigo Kaldra. «Ilmselt on kevadeks selge, kas toimub tasakaalustumine või läheb kriis tööturul hullemaks. Lahendused on ka personaalsemad kui kunagi varem ehk enda pealehakkamisest ja motivatsioonist sõltub palju. Koondatutel ja töö otsijatel on oluline säilitada motivatsioon, niisama passima ei tohi jääda, tuleb aktiivselt tegutseda. Inimesed on harjunud, et elu läheb kogu aeg paremaks, palgad tõusevad, töökeskkond muutub paindlikumaks ja töökohavalikuid on alati lauas. Nüüd enam nii ei pruugi olla, uus aeg nõuab muutustega kaasas käimist,» nentis personaliettevõtte juht.

Positiivne IT-sektor

Sõjast, inflatsioonist ja majanduslikust ebastabiilsusest on kõige vähem mõjutatud IT-sektor, nende värbamisplaan on hetkel suurim, IT-le järgnevad finants- ja kinnisvaravarasektor ning energeetikavaldkond. Suured ja varasemalt puhvrit kogunud organisatsioonid on enesekindlamad, väikeettevõtjad on tuleviku suhtes ettevaatlikumad, samas neid, kes on oma värbamisplaanid külmutanud, leidub nii suurte kui väikeste seas.