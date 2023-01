Selgus Tallinna uute bussiootekodade ehitaja

Ta lisas, et linn püüdis koheselt välja töötada alternatiivi ning nüüdseks on neil peale riigihanke tulemusi sõlmitud leping erasektori ettevõttega JCDecaux Eesti OÜ. Läbiviidud hange oli esimene omataoline Eestis, kus hankija pidas lepingu maksumusest olulisemaks pakutavate ehitiste disaini ja kvaliteeti ning võimaldas võitjale teenuse osutamisel tekkivate kulude ristsubsideerimist läbi reklaamimüügi.

Lepingupartneri JCDecaux Eesti OÜ tegevjuhi Kristiina Sepa sõnul on koostöö suureks tunnustuseks. «Meil on hea meel, et meid valiti hanke tulemusena Tallinna linna lepingupartneriks. Ootame koostööd, et kaasajastada linna tänavapilti uudse disainiga ootekodade, avalike välitualettide ja reklaamvitriinidega ning pakkuda Tallinna linna elanikele vajalikke teenuseid ja reklaamijatele kvaliteetseid välireklaamivõimalusi,» märkis Sepp.