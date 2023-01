Alexela teeb börsile minekuks ettevalmistusi

Kontserni emaettevõte Alexela Varahalduse AS saab uueks nimeks AVH Grupp AS ning see jääb jätkuvalt kogu kontserni emaettevõtteks. Alexela AS keskendub energiaäri, Bestnet AS metallitööstuse ja B2G Grupp OÜ (varasem Alexela Group OÜ) keemiatööstuse arendamisele.