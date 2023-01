Circle K: kütuste hind sõltub Hiinast

Toornafta hind on Circle K andmetel nädala jooksul tõusnud 80 dollarit barrelist tasemelt käesoleva nädala kolmapäevaks 87 dollarini. «Kui Hiina tarbijad hakkavad kulutama, tõstab see ka nafta hinda,» selgitas Sassi pressiteates.

Ta tõi välja, et Naftat Eksportivate Riikide Organisatsiooni (OPEC) prognoos 2023. aasta nafta nõudluse osas jäi eelmise aastaga samaväärseks – 2023. aasta prognoos on 101,8 miljonit barrelit päevas, 2022. aastal oli nõudlus oli 99,5 miljonit barrelit päevas.

«Ühelt poolt tõi OPEC positiivse mõjurina välja Hiina oodatust parema taastumise peale COVID-19 piirangute lõppu. Teiselt poolt tõdeti raportis siiski ka seda, et tegelikku tarbimist võivad oluliselt mõjutada globaalse majanduse arengud, muutused COVID-19 reeglites ning jätkuvad geopoliitilised pinged,» sõnas Sassi.

Ta tõi välja, et Hiina 2022. aasta majanduskasvuks kujunes 3 protsenti, mis on küll nõrgem aasta varasemast 8,1 protsendist, kuid ületas siiski prognoose. Sassi lisas, et mõningate analüütikute hinnangutel võib Aasia COVID-19 piirangute täieliku kaotamise korral nafta hind tõusta isegi 140 dollarini barrelist. Lisaks sellele mõjutab jätkuvalt hinda ka teadmatus, milliseks kujuneb Euroopa diislikütuse turg peale Vene päritolu kütustele kehtestatud sanktsioonide jõustumist.