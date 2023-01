Leedu ametnik: Hiina hakkab meie suhtes leebuma

«Leedu kaupade Hiinasse eksportimise küsimus on viimasel ajal veidi leevenenud. Mis puudutab Hiina importi, siis viimastel kuudel on seisukoht kindlasti pehmenenud, ma ütleks, et oli tunda, et mõni Leedu ettevõte võiks importida palju rohkem komponente,» ütles Janulevičius BNS-ile.