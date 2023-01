Ülemiste City arendaja võtab ehituseks 15 miljonit laenu

Tervisemaja projekti läheb maksma 20,5 miljonit eurot. Ülemistele Sepapaja 12 kerkivale seitsmekorruselisele hoonele anti ehitusluba mullu detsembri lõpus, ehituse peatöövõtjaks on Fund Ehitus. Hoone ehitus algab juba jaanuaris ning plaanitud valmimisajaks on juuli 2024, teatas Mainor Ülemiste börsile.

SEB ja Luminor pank on Mainor Ülemiste pikaajalised finantspartnerid, kellega koostöös on valminud kogu Öpiku kvartal. SEB ja Luminor rahastavad Öpiku kvartali ja Tervisemaja arendust 79,5 miljoni euroga.

Mainor Ülemiste AS on Mainor ASi tütarettevõte, mille põhitegevus on Ülemiste City ärilinnaku arendamine. Linnaku 36 hektaril on välja ehitatud 167 000 ruutmeetrit üüritavat büroopinda. Linnakus asub ligi 500 ettevõtet ning töötab, õpib ja elab üle 14 000 inimese.