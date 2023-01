Riigimaade müük tõi riigikassasse mullu ligi 50 miljonit eurot

Mullu müüs maa-amet 6770 hektarit riigimaad, millest 88 protsenti ehk 5937 hektarit müüdi põllumajandustootjatele, kellel on seadusest tulenev õigus see maa riigilt välja osta. Avalikul enampakkumisel oli 12 protsenti ehk 799 hektarit müüdud riigimaast, teatas amet.

Riigimaa korrastamisele kulus üle 700 000 euro

Põllumajandusmaa rendilepingud kehtivad üldjuhul viis aastat. Suur osa põllumajanduslikust riigimaast on antud maareformi käigus põllumajandustootjatele kasutusvaldusse 15 aastaks, kasutajal on õigus lepingut pikendada veel 15 aastaks. Samuti on kasutusvaldajal õigus maa igal hetkel riigilt välja osta.