PLAAN VALMIS ⟩ Ülikiire internet hakkab jõudma Eesti igasse maanurka

«Eesti lairiba plaan kirjeldab poliitilisi otsustuskohti ja tegevusi, mis on vajalikud selleks, et tagada 2030. aastaks kõigile Eesti elanikele kiire internetiühendus, katta vähemalt 95 protsenti asustatud piirkondadest 5G levialaga ning rajada turutõrke piirkondades uue tehnoloogia kasutuselevõttu võimaldav baastaristu,» ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan.

Järvan tõi välja, et 2030. aastaks sõnastatud eesmärkide täitmine on väljakutse. Näiteks juurdepääsuvõrkude rajamiseks maapiirkondadesse on 2030. aastani ette nähtud 69 miljonit eurot Euroopa Liidu toetusi, lisaks on hinnanguline puudujääk gigabiti ühiskonnani jõudmiseks 200 miljonit eurot.