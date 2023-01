MKM avalikustas Eesti lairiba plaani sidetaristu arenguhüppeks

Nimetatud eesmärgi saavutamine eeldab järgnevatel aastatel hinnanguliselt täiendavalt 200 miljoni euro ulatuses avaliku raha kaasamist. Samuti on riigil kavas toetada 18,74 miljoni euroga katkematu 5G ühenduse tagamist Eesti peamistel transpordikoridoridel. Plaani üks lõppeesmärk on ka Eesti asustatud piirkondade 5G levialaga katmine vähemalt 95 protsendi ulatuses.

«Eesti lairiba plaan kirjeldab poliitilisi otsustuskohti ja tegevusi, mis on vajalikud selleks, et tagada 2030. aastaks kõigile Eesti elanikele kiire internetiühendus, katta vähemalt 95 protsenti asustatud piirkondadest 5G levialaga ning rajada turutõrke piirkondades uue tehnoloogia kasutuselevõttu võimaldav baastaristu,» ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan.

Ministri sõnul aitab see parendada ettevõtete konkurentsivõimet ja edendab võrdseid võimalusi. Lairiba plaan pakub valikuvõimalusi ja toimib teekaardina, mis juhatab meid nii ajalises kui ka infotehnoloogilises vaates uude kümnendisse. See aitab ääremaadel suuremate linnadega sammu pidada ja vähendab piirkondlikku ebavõrdsust, mis parandab kokkuvõttes kõigi Eesti inimeste elujärge,» ütles ta.

Järvan tõi välja, et 2030. aastaks sõnastatud eesmärkide täitmine on väljakutse, mille puhul on rahastuse tagamine võtmetähtsusega. «Näiteks juurdepääsuvõrkude rajamiseks maapiirkondadesse on 2030. aastani ette nähtud 69 miljonit eurot Euroopa Liidu vahendeid, kuid sellele lisaks on hinnanguline puudujääk gigabiti ühiskonnani jõudmiseks 200 miljonit eurot,» kirjeldas Järvan.