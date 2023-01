Meedia: Vene naftat segatakse Singapuris ja eksporditakse seejärel uuesti

Kauplejad ja kütusetarnijad on praegu väga varmad tegutsema nafta ladustamise ja segamise alal, sest sellise tegevuse kasumimarginaalid on väga head, ütles Singapuris asuva laevakütuse konsultatsioonifirma Miyabi Industries vanem asepresident William Tan Bloombergile.

See on tingitud Venemaa kütteõli ja muude toodete, näiteks bensiini väga odavate tarnete kättesaadavusest, ütles ta. See stimuleerib suuresti nende väga odavate sordiliikide segamist segudeks, mida saab palju kallimalt edasi müüa riikidesse, kes on keelustanud Vene nafta impordi.