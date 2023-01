Riigil sai päikeseparkidest küllalt

Juba tänavu veebruaris on plaanis välja kuulutada uus, 650-gigavatt-tunnine vähem­pakkumine. Järgmisel kahel aastal on kavas pakkuda arendajatele võimalus lisada veel vähemalt 1000 gigavatt-tunni mahus hinnapõrandat. Vähempakkumisel kujunev hinnapõrand tähendab, et kui hind börsil kukub alla arendaja pakutud piiri, maksab tarbija börsihinna ja arendaja küsitud piirhinna vahe kinni. Eelmisel aastal lõppenud vähempakkumisel kujunes viimaseks kvalifitseerumise piiriks 34,9 eurot megavatt-tunni (MWh) eest. Seejuures on maksimaalne hüvitis 20 eurot iga toodetud megavatt-tunni kohta.