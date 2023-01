Koondamislaine ⟩ Microsoft koondab 10 000 töötajat kehva majanduse tõttu

Koondamised on «vastus makromajanduslikele tingimustele ja klientide muutuvatele prioriteetidele», teatas Windowsi operatsioonisüsteemi tootja regulatiivses avalduses.

Töökohtade kärpimine puudutab veidi vähem kui viit protsenti töötajatest ja järgneb Facebooki omanikust Meta, Amazoni ja Twitteri sarnastele sammudele, kes on teatanud tuhandetest koondamistest.

Vahetult enne koondamiste väljakuulutamist ütles Microsofti tegevjuht Satya Nadella koondamiste kohta, et «keegi ei saa trotsida gravitatsiooni», ja osutas kõrgele inflatsioonile, mis mõjutab majanduskasvu kogu maailmas.

«Pandemia ajal toimus kiirendatud kasv. Ma arvan, et me läbime täna faasi, kus see nõudlus hakkab mingil määral normaliseeruma,» lisas ta Davosis toimuval majandusfoorumil.