ÜRO peasekretär kritiseeris naftafirmasid suure vale eest kliimasoojenemises

«Me saime eelmisel nädalal teada, et teatud fossiilkütuse tootjad olid 1970-ndatel aastatel täiesti teadlikud sellest, et nende põhitoode küpsetab meie planeeti,» ütles ÜRO peasekretär.

Ettevõtte kõneisik ütles eelmisel nädalal vastuseks küsimusele Science'i artikli kohta, et see teema kerkis viimastel aastatel mitu korda üles ja iga kord oli firma vastus, et need, kes räägivad sellest, kuidas Exxon teadis, eksivad oma järeldustes.