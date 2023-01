Nafta hind tegi uue tõusu

Täna tõusis Brenti toornafta barreli hind 1,3% 87 dollari tasemele. Viimase viie päevaga on tõus olnud 3,6% ning aasta alguse tasemega võrreldes on nafta 1,3% kallim.

Nafta tõusule on aidanud kaasa Rahvusvahelise Energiaagentuuri hinnang, et tänavu peaks naftanõudlus tegema ajaloo absoluutse rekordi - kui just Hiina ja Venemaa poliitika midagi siin ei väära.