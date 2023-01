TÖÖPAKKUMINE ⟩ Netflix võtab tööle lennusaatja, kelle palk on ligi 30 000 eurot kuus

Netflixi teatel on sobiv kandidaat otsustusvõimeline, diskreetne ja silmapaistvate oskustega klientide teenindamisel. Samuti peab töötaja olema valmis tõstma raskeid esemeid, mis kaaluvad kuni 13,6 kg. Tööpakkumises pole märgitud, et töötajal peab olema eelnev lennusaatjana töötamise kogemus.

Tööpakkumises teatatakse, et Netflix pakub oma lennuki reisjatele erakordset, turvalist ja konfidentsiaalset teenust. Reisjad on eeldatavasti näitlejad ja teised filmitööstuse töötajad.

Lennusaatjate palgad

Netflixi töökuulutuses on kirjas, et lennusaatjate palk rahvusvaheliselt on üldjuhul vahemikus 60 000 - 385 000 dollarit. USA tööstatistika büroo andmetel on lennusaatjate keskmine palk USAs veidi üle 62 000 dollarit aastas.