Energiakontsernide juhid avastasid, et varustuskindluse tagamiseks peab rohkem investeerima

Tallinnas toimunud Maailma Energeetikanõukogu aastakonverentsil arutlesid Balti ja Soome piirkonna enegeetikafirmade juhid teemal, kuidas tagada varustuskindlus nii tänasel energeetikaturul kui aastal 2030, toonitades, et varustuskindluse tagamiseks tuleks suurendada investeeringuid elektrivõrkudesse.

Leedu energiakontserni Ignitis Groupi juhatuse liige Vidmantas Salietis rääkis konverentsil, et investeeringud on taastuvenergia tootmise arendamise peamine kitsaskoht, ent probleem muutub veelgi hullemaks, mistõttu tuleb praegused elektrivõrkudesse investeerimised ümber mõelda. «Kui tahame end turvaliselt tunda, peaksime investeerima nendesse energia tootmisvahenditesse, mis ei sõltu kolmandatest riikidest. See tähendab, et nii Balti riikide kui ka Euroopa jaoks on varustuskindluse võti ilmselgelt taastuvenergia tootmine,» lisas Salietis.

Läti energeetikafirma Latvenergo juhatuse esimehe Martinš Ćakste sõnul on investeerimine väga suur risk, ent energiakriisist saab siiski mööda vaid taastuvenergiasse investeerimisega. «Selleks kulub umbes 5–7 aastat suuri investeeringuid ja suurt tööd, ja nii see lähebki,» lisas ta. Ćakste tõi välja, et kriisid on nõudnud juba praegu palju investeeringuid, kuid taastuvenergiale üleminek nõuabki suuri investeeringuid.

Ka Juha Hiekkala Soome riiklikust elektri põhivõrguettevõtjast Fingrid sõnas, et Vene energia tuleb asendada, ent nõuab väga mahukaid investeeringuid, lisades, et praegu on Baltikumis kui ka Põhjamaades kõik vajalik varustuskindluse tagamiseks olemas.

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ütles, et praegune energiakriis seisneb siiski vaid energiasõjas, mis on kestnud juba pikemat aega. Sutter lisas, et kuigi aasta 2030 ei ole enam kaugel, on siiski energeetika juhtidel aega oma eesmärke saavutada, panustades veel rohkem taastuvenergiasse.