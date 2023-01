Värske uuring: inimesed ei jaksa enam oma lähedasi rahaliselt toetada

Citadele pank küsis Balti riikide inimestelt, kuidas on praegune majanduslik olukord muutnud nende võimalusi toetada rahaliselt pereliikmeid, sõpru või tuttavaid (välja arvatud oma alaealised lapsed). Küsitlusele vastanud Eesti inimestest veerand ehk 22 protsenti tõdes, et paraku nad ei ole võimelised oma lähedasi varasemaga samas mahus toetama.

7 protsenti märkis lisaks, et neilt on küll abi palutud, kuid rahaline olukord seda ei võimalda. Vaid 3 protsenti vastas, et nad on lähedasi hakanud toetama suurema summaga ning 21 protsendi sõnul jätkavad nad toetamist samas mahus.

Küsitluses vastas kokku 21 protsenti, et nende lähedastest keegi abi ei vaja ning 15 protsenti, et nemad kedagi rahaliselt ei abista. 10 protsenti märkis, et saavad ise teistelt abi.