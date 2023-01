Rahvusvaheline Energiaagentuur: naftaturu arengus on tänavu kaks musta hobust

IEA prognoosib, et Hiina koroonapiirangute lõdvendamine, mille tulemusena suureneb riigis nõudlus naftatoodete järele, tõstab aasta teises pooles ka toornafta hinda. Agentuuri hinnangul peaks päevane naftanõudlus kerkima 1,9 miljoni barreli võrra ning jõudma ajaloo rekordilise 101,7 miljoni barrelini päevas, seisab IEA selle aastas esimeses kuises naftaturu ülevaates.

«Selle aasta naftaväljavaadetes domineerib kaks musta hobust: Venemaa ja Hiina,» märgitakse raportis ning lisatakse, et selline järsk nõudluse kasv kõigutab tasakaalu, sest Venemaa pakkumine jääb sanktsioonide mõjul väiksemaks.

Briti majandusleht Financial Times kirjutab, et Venemaa naftapakkumine oli detsembris stabiilne: 11,2 miljonit barrelit päevas, vaatamata Euroopa Liidu poolt Venemaa toornaftale kehtestatud sanktsioonidele. IEA aga prognoosib, et aasta alguse stabiilsusele vaatamata muutub olukord naftaturul pingelisemaks, sest 5. veebruarist jõustub Euroopa Liidu Venemaa naftatoodetele kehtestatud keeld täies mahus.