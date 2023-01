Maailma majandusfoorum on prostituutidest pungil

Suurbritannia väljaanne The Times on varasemalt kirjutanud, et majandusfoorum toob linnakesse sadakond prostituuti juurde, aga see ei ole suurim mure. Probleem on hoopis selles, et ligi 11 000 elanikuga alpilinna kogunenud maailma vägevad arvavad, et neile on kõik lubatud ja hakkavad üritusel viibivaid naisi ahistama. Olukord on Timesi andmetel nii hull, et ärinaisi hoiatatakse eraldi, et nad öösel üksi ei liiguks ja parem oleks, kui nad tuleksid üritusele (messoost) saatjaga.