Kütusefirmad lasevad valitsuse kava põhja: mis selle asja mõte on?

Kütusesektori esindusorganisatsioon Eesti Õliühing edastas vastuse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi sisendipalvele seoses palju kõneainet tekitanud ideega kuvada tanklates lisaks kütuste liitrihinnale ka 100 kilomeetri läbimiseks kuluvat rahasummat; ühing on kriitiline reformi vajalikkuse ja lahenduse efektiivsus osas.

Õliühingu tegevjuht Mart Raamat ütles pressiteates, et arusaamatuks jääb, mis probleemi tegelikult lahendada proovitakse. «Reformiga soovitakse, et kütusetarbijal oleks pidevalt silme ees, et kui palju on alternatiivkütuste kasutamine odavam. Samas ei ole auto emotsiooniost ja kindlasti ei tule inimestele «valgustatus» peale tanklaletis,» märkis Raamat. «Direktiiv, mille alusel muudatust rakendatakse ütleb, et hindade kuvamine ei tohiks tarbijat segadusse ajada. Pigem näeme seda, et klienditeenindajatele tanklas hakkab küsimusi tulema selle kohta, et miks tabel ei vasta konkreetse kliendi tegeliku kuluga,» arvas Raamat.

Kütusesektor toob välja ka mitmeid tehnilisi detaile, mille tõttu idee rakendamine on keerulisem kui esmapilgul tundub. «Saame Euroopa Komisjoni plaanist nii aru, et mehitatud teenindusjaamades peab olema tabel, kus kajastatakse kõigi võimalike mootorikütuste mõju rahakotile. Kui aga tanklas ei ole võimalik näiteks elektriautot laadida või seal puudub surumaagaasi CNG tankimisvõimekus, siis millest tuletab tanklapidaja nende hinnad? Elektrienergia puhul jääb arusaamatuks, et mille põhjal üldse hindu kuvatakse – suur osa elektrisõiduki «tankimisest» toimub kodus ja sõltub konkreetse kliendi elektripaketist ja tarbimisharjumustest,» tõi ühingu juht välja.