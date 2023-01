Rahandusminister nõuab hoiu-laenuühistutesse pandud rahale tagatist

«Meie eesmärk on, et hoiustajate raha oleks kaitstud ka hoiu-laenuühistutes,» kinnitas Annely Akkermann. Seetõttu on võetud eesmärk, et moodustuksid ühistupangad, mis on ka oma olemuselt ühistud. «Me ei soovi kohaliku majanduse jaoks olulisi ühistuid välja suretada või nende tegevust ülemäära piirata,» lisas ta.

Väikestes ühistutes, kus kaasatud hoiuste maht ei pruugi küll väga suur olla, puudub praegu kindlus, et kui midagi läheb valesti, siis on inimeste raha ikkagi kaitstud. «Hoiustajate raha kaitseks peavad hoiu-laenuühistud kasvama ja allutama end Finantsinspektsiooni järelevalve alla,» selgitas rahandusminister.

Kolmandas etapis peavad HLÜ-d hiljemalt 2027. aasta 31. detsembriks saama finantsinspektsioonilt panga või ühistupanga loa. Ühistupankadele kohalduvad kõik samad nõuded nagu pankadele, välja arvatud osakapitali nõue, mis võib viie miljoni euro asemel olla üks miljon eurot. Kui HLÜ panga tegevusluba ei saa, ei pea ta oma tegevust päris lõpetama, vaid võib jätkata niinimetatud tavalise tulundusühistuna, kus hoiuste kaasamine on keelatud. Säilib ka võimalus osutada makseteenuseid või pakkuda tarbijatele laene, kui selleks on finantsinspektsiooni väljastatud makseasutuse või krediidiandja tegevusluba.

Akkermanni sõnul on senine praktika näidanud, et ühistu liikmed ei kipu ise piisavalt huvi tundma, millega ühistu juhatus tegeleb ja tihti antakse oma volitused hääletada juba liitudes üle ühistu juhtidele. Ka ühistud ise ei anna alati asjakohast teavet. «Sellepärast on oluline kehtestada nende tegevuse üle täiendav kontroll ja Finantsinspektsiooni järelevalve, see on ka vajalik, et saaksime viia hoiused Tagatisfondi kaitse alla,» ütles Akkermann.