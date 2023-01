Elektri börsihind ahvatleb, kuid universaalteenus annab kindluse

Eelmise aasta oktoobris, kui börsielektri hind oli juba mitu kuud püsinud tavatult kõrgel, läks suur osa tarbijatest üle universaalteenusele, nüüd aga kaaluvad paljud börsielektri juurde naasmist. Seda on rohkem põhjust teha neil, kel tarbimine suurem ja võimalik seda ajatada soodsama hinnaga tundidele.

Elektriküttega korteris, kus kuine tarbimine on tuhatkond kWh, võiks üleminek börsielektrile praeguste hindade juures arvet väheneda 50–70 eurot kuus. Samas ei tohi unustada, et märtsi lõpuni kompenseerib riik kodutarbijale kuni viis senti hinnast, mis ületab kaheksa senti kilovatt-tunni eest. Ehk kui börsihind on alla 13 s/kWh, hakkab toetus vähenema, mis kärbib märkimisväärselt börsipaketi valimisega kaasnevat võimalikku võitu.