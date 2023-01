Scholz: Saksamaal ei tule tänavu majanduslangust

«Ma olen absoluutselt veendunud, et seda ei juhtu,» ütles Scholz intervjuus agentuurile Bloomberg ja rõhutas: «Me ei lähe langusesse.»

Saksa valitsus ütles viimases prognoosis, et selle majandus kahaneb 2023. aastal 0,4 protsendi võrra.

Prognoos tuli pärast seda, kui Venemaa pigistas kinni gaasitarned Saksamaale, tõstes energiahindu ja survestades ettevõtteid ja tarbijaid. Sellele järgnenud jooks alternatiivsete energiaallikate järele ning võrdlemisi leebe talv on survet Saksamaale vähendanud, kirjutas AFP.

«Ma ei usu, et keegi eeldas, et me saame kergelt hakkama olukorraga, kui Vene gaas Saksamaale täielikult peatub.»