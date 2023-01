Mõned kliendid on börsihindade tõttu juba universaalteenusest loobunud

«Ligikaudu pool tuhat klienti on sõlminud pikaajalise fikseeritud lepingu ning mõnisada on vahetanud universaalteenuse börsipaketi vastu,» kommenteeris Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos BNS-ile.

Alexela energiakaubanduse portfellijuht Kalvi Nõu ütles samas BNS-ile, et kuna börsihinnad on olnud suhteliselt lühikest aega languses, siis klientide poolt paketi vahetamist ruttu näha ei ole. «Näeme klientide puhul seda, et võetakse aega ja otsused on kalkuleeritud,» lisas Kõu.

Kõu nentis ka, et ükski prognoos pole viimase aasta jooksul energiaturgudel paika pidanud, mistõttu tundub, et aasta riskantseim aeg, milleks on talv, tasub veel universaalteenusel või fikseeritud hinnaga paketis üle elada ja otsustuskoht võimalikuks paketivahetuseks tekib pärast talve.

Eesti Gaasi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kersti Tumm ütles toimetusele, et ettevõtte ei tähelda praegu eratarbijate universaalteenusest loobumist, ent ärikliendid on tema sõnul teadlikumad ja operatiivsemad ning mõned on juba soovinud börsihinnale üle minna.

Mullu septembri lõpus kehtestas konkurentsiamet Enefit Poweri ajutise elektri universaalteenuse tootjahinna, mille alusel hakkasid elektrimüüjad 1. oktoobrist tarbijatele universaalteenust pakkuma – hinnaks sai 154,08 eurot megavatt-tunni kohta ehk 15,4 senti kilovatt-tunni kohta.

Tootjahinnale lisanduvad elektrimüüja kulud, riskid, mõistlik kasum ja käibemaks, mistõttu jäävad suuremate universaalteenuse pakkujate hinnad 19–20 sendi vahele kilovatt-tunni kohta ehk 190–200 eurot megavatt-tunnist. Sellele lisanduvad enamasti veel teenustasud.