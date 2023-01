Von der Leyen: Venemaad ootab aastakümneid kestev majanduslangus

Euroopa Komisjoni juht kinnitas, et Venemaa ründesõda ei jää karistamata. Samuti lubas ta ukrainlastele, et «Lääne vankumatu toetus Ukrainale» ei nõrgene.

«Viimase aasta jooksul on teie riik pööranud maailma pea peale ja innustanud Euroopat ning võin teile kinnitada, et Euroopa on alati teiega,» ütles von der Leyen.