Töötukassa: tööturul teevad valvsaks kolm asja

Nii tõdes töötukassa tööotsijate ja tööandjate teenuste osakonna juhataja Katrin Liivamets Vikerraadios.

Liivametsa sõnul on see aasta koondamiste mõttes olnud üsna rahulik ning ka eelmine aasta oli kokkuvõttes koondamiste mõttes keskmine. Kui eelmise aasta algus oli kiire, tööpakkumiste arv kasvas jõudsalt ning näis, et ees on ootamas hea aasta, siis aasta teises pooles see trend pöördus. «Tööpakkumiste arv vähenes, töötute arv hakkas kasvama ning suuri kollektiivseid koondamisi oli sadakond. See on poole rohkem kui 2021. aastal, aga oluliselt vähem kui esimesel Covid-i aastal, mil neid oli aasta jooksul 160,» rääkis Liivamets, lisades, et lõppenud aasta oli väga sarnane Covid-i eelse, 2019. aastaga. «Majanduse mõttes oli eelmine aasta täitsa hea aasta,» kinnitas ta.

Lisaks suurtele kollektiivsetele koondamistele jälgib töötukassa ka seda, kui palju uutest nende juurde tulevatest töötutest on eelnevast töökohast koondatud. «Siin on näha väikest tõusutrendi,» lausus Liivamägi. Eelmise aasta viimases kvartalis oli keskmiselt uutest töötutest koondatuid 14 protsenti. See on väiksem number kui esimesel Covid-i aastal, mil see näitaja oli peaaegu kolmandik. Küll on see näitaja aga Liivamägi sõnul tõusutrendis. «Kui kvartali keskmine näitaja oli 14 protsenti, siis detsembris oli uutest töötutest koondatuid 18 protsenti,» lausus Liivamägi. «On näha kasvutrendi. Seda mitte kollektiivsetes, aga üldse koondamistes,» ütles ta.

Alanud aasta vaates teeb valvsaks ka tööpakkumiste vähenemine ning uue töö leidmise aja pikenemine. Kui eelmise aasta alguses oli kuu viimase päeva seisuga pea 6700 tööpakkumist, siis suve keskelt hakkas see Liivamägi sõnul selgelt langema ning detsembri lõpus oli tööpakkumisi veidi üle 3000. Aasta alguspoolega võrreldes on see suur kukkumine ning isegi madalam kui 2021. aasta detsembris.