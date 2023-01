Koondamised said hoo sisse, uusi töökohti jääb aga aina vähemaks

Üle poole kollektiivsetest koondamistest puudutasid töötlevat tööstust ja suurimad koondajad olid ABB AS, mis koondas 233 töötajat ning Majorel Estonia OÜ, mis koondas 199. AS AXIS Tech Estonia koondas 169 töötajat, AS Standard 163 töötajat ja AS Repo Vabrikud 146 töötajat. Neist kaks viimast toimusid aasta viimases kvartalis, selgub töötukassa 2022. aasta ülevaatest.