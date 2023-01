Ametiühingute keskliit mõistab Tallinki käitumise hukka

Ametiühingute Keskliidu hinnangul ületab Tallinki agressiivne vastuseis oma õiguste eest seisvate töötajate heidutamisel nii õigus- kui tavanorme. «Töötajate voli enda õiguste eest seista on sisse kirjutatud kollektiivse töötüli lahendamise seadusesse. Kehtivas õigusaktis on kirjas kolmepäevane etteteatamisaeg ja hoiatusstreigi tunnine kestus – mõlemat on Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) järginud, seega on tegu õiguspärase tegevusega, mille takistamine pole Tallinki pädevuses,» teatas liidu juht Jaan-Hendrik Toomel.