Eesti väikeettevõtted: rohepöördest on saamas eliidiprojekt

Suures plaanis nõustub EVEA küll valitsuse rohepöörde tegevusplaaniga, ent liidule jääb selgusetuks, kes on erinevate tegevuste elluviijad ja rohepöördest otseselt kasusaajad. «Valitsuse rohepöörde tegevusplaani ja erinevaid valdkondlikke arengukavasid analüüsides võib teha üldistuse, et antud seisuga on rohepöördest saamas "eliidiprojekt", kus kasusaajateks on pigem suurfirmad, sealhulgas riiklikud ja turu suhtes valitsevat mõju omavad ettevõtted», ütles Nakurt-Murumaa pressiteates.