Sutter: oluline on kriisivõimekuse arendamine

Sutteri sõnul näitas Saaremaa juhtum, et Eestis jagub kriiside lahendamiseks küll piisavalt ressurssi, ent erinevate osapoolte – Eesti Energia ja Elektrilevi, kohalike omavalitsuste, aga näiteks ka kaitseliidu ja päästeameti – koostöö peab muutuma tõhusamaks. «Kriisivõimekust ette arendada tuleb igal juhul, olenemata sellest, mis me võrgukindlusega teeme,» toonitas Sutter komisjoni istungil.

Sutter nentis, et võrgutasude tõus on siinkohal möödapääsmatu. Ta juhtis tähelepanu, et tegelikkuses maksab Eesti eratarbija võrgutasu vähem kui Euroopas keskmiselt, ettevõtted aga rohkem. See omakorda vähendab kohalike ettevõtete konkurentsivõimet, eriti võrdluses Põhjamaadega. «Ettevõtted valimistel hääli ei anna, küll aga eratarbijad,» tõdes Sutter viidates, et olukord, kus ettevõtted subsideerivad eratarbijate võrgutasu, on olnud poliitiline valik.