BLOGI ⟩ Postimehe ja advokaadibüroo Tark aasta majanduskonverents: käimas on Euroopa sõda

Võib väita, et agressor, kes käivitas suurima konflikti peale teist maailmasõda, on saavutamas soovitule vastupidist. Venemaa kaotab selle sõja. Ukraina on tõestanud oma tugevust ja astunud Euroopa Liidu lävepakule. See mõistetavalt häälestab meid teatud optimismile.