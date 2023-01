Skeem, mille üle paljud sotsiaalmeedias kurtnud on, aga mille vastu rohtu ei näi olevat, käib järgmiselt: inimene on loginud sisse internetipanka, teinud seal pangatoiminguid ja siis hiljem märganud, et tema kontolt on tehtud ülekanne mingi muu riigi panka. Kui veab, siis saab abi oma kodupangalt, aga teinekord on inimesed ise võtnud ühendust selle riigi ja selle pangaga, kuhu makse laekus ja palunud see peatada. Kui kiiresti tegutseda, siis on saadud jaole, kui mitte, siis on raha läinud.