Uuring ⟩ Euribori tõus mõjutab kolmandikku eestlastest

Luminori tellimusel detsembris läbiviidud uuringu kohaselt tunnevad ennast euribori tõusust mõjutatuna 31 protsenti eestlastest, sest nende laenumakse on kasvanud. Samas kinnitab 57 protsenti vastanutest, et neid euribori tõus ei mõjuta.

Eriti tajuvad euribori mõju Harjumaa ja Pärnumaa inimesed. 53% Harjumaal (Tallinn välja arvatud), 38% Pärnumaal ja 32 protsenti Tallinnas küsitletutest tunnistasid, et euribori tõus on neid mõjutanud läbi laenumakse suurenemise. Kõige vähem tuntakse euribori mõju Jõgeva ning Valga maakonnas, kus vastavalt 72% ja 78 protsenti vastanutest kinnitasid, et neid see ei mõjuta.

Luminori eraisikute panganduse juhi Tanel Rebase sõnul paneb pikalt väga madalal püsinud euribori tõus kodulaenuvõtjad uude olukorda. Kui veel tunamullu oli euribor negatiivne, siis 2023. aasta alguseks on see kerkinud 2,8 protsendile. «Muidugi annab selline intressitõus laenumaksete kasvuna pere-eelarves mõnevõrra tunda, kuid positiivse külje pealt pole makseraskuste suurenemist praegu näha. Inimesed peavad küll oma kulutusi üle vaatama, kuid laenude teenindamisega saadakse hästi hakkama,» ütles Rebane.

Rebase hinnangul on üsna loomulik, et kõige enam on euribori tõusust mõjutatud aktiivseimas tööeas inimesed ehk 30–49-aastased ja Harjumaal elavad inimesed. «Pealinna ümbruses on käinud väga elav kinnisvaraarendus ning ka suur osa laenukliente elavad just Tallinnas ja Harjumaal laiemalt,» märkis Rebane.