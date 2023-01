Lidl investeeris Mustamäel veebruaris avatavasse poodi 10 miljonit eurot

Kauplus on Lidl Eesti teatel renoveeritud keskkonnasäästlikult järgides rahvusvahelise EDGE ehitussertifikaadi nõudeid. Hoone on energiasäästlik ja kasutab ainult roheenergiat. Uuel kauplusel on 1500-ruutmeetrine müügisaal ning loob ligi 50 töökohta.