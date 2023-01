Ametiühing süüdistab Tallinkit töötajate hirmutamises, laevafirma ütleb, et töörahu kehtib

Lember selgitas, et Eestis ametlikult registreeritud ja üle 2500 liikmega ametiühingu avaldus ja teavitused hoiatusstreigi ja selles osalemise kohta on kõigile hõlmatud töötajatele seaduslikud.

Sõltumata tööandja tõstatatud vaidlusest hoiatusstreigi seaduslikkuse üle lahendab kõik vastavad küsimused töötajaid esindav organisatsioon.

«Kehtivast õiguskorrast tulenevalt ei vastuta hoiatusstreigis osalevad töötajad mitte mingilgi moel hoiatusstreigi toimumise tõttu tekkida võiva kahju või muude kõrvalekallete eest. Hoiatusstreigis osalejal on vaid üks kohustus – hoiatusstreigi ajal mitte teha tööd ja alluda streigijuhi korraldustele. Ülejäänu eest vastutab EMSA,» lubas ta.

Tallink: kehtib töörahu ja streikimine on keelatud

Laevafirma aga leiab, et töörahu kehtib ja kuni selle lõpuni on streikimine keelatud.

Tallinki kommunikatsioonijuhi Katri Lingi sõnul on kollektiivlepingu järgi ametiühinguga kokku lepitud, et töörahu kohustus kehtib vastastikku kuni lepingu lõppemiseni ehk selle aasta 13. juulini. Kehtib põhimõte, et kui pooltevahelist erimeelsust kollektiivses töösuhtes lahendab riiklik lepitaja, on streigid kuni lepitusmenetluse lõppemiseni keelatud.

«Selle viimase osas on ametiühing viidanud ühele varasemale riiklikule lepitajale Henn Pärnale, kes leidis massiteabevahendis, et hoiatusstreik võiks olla lubatud ka lepitusmenetluse ajal – aga see arvamus ei tugine ühelegi õigusnormile ega ole leidnud kinnitust kohtupraktikas, välja arvatud toetusstreigi osas, kus selline järeldus on loogiline, sest toetusstreik ei eelda töörahu pidamise kohustust oma tööandjaga,» selgitas Link.

Varem on ESMA teatanud, et neil on kavas korraldada täna kell 17.30 Tallinki kolmel laeval tunnine tööseisakuga hoiatusstreik, et avaldada survet palgaläbirääkimiste käigule. Ametiühingu hinnangul pole senine 7–10-protsendine palgatõus kahe aasta jooksul, arvestades elukalliduse tõusu ja sellest tingitud reaalpalga langust, töötajatele vastuvõetav.

Link kinnitas, et Tallinki laevad jätkavad esmaspäeval sõitmist vastavalt graafikule.