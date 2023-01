JÄRELVAADATAV ⟩ Erikomisjon arutab elektri varustuskindluse suurendamist

Erikomisjoni esimehe Tõnis Möldri sõnul soovib komisjon teada, milliseid järeldusi on tehtud detsembris Eestit räsinud lumetormist, mis jättis Saaremaa päevadeks elektrita. «Ootame ülevaadet elektrivõrgu olukorrast ning sellest, mida on tehtud ja mida on plaanis teha elektri varustuskindluse parandamiseks eeskätt just maapiirkondades ja saartel. Muu hulgas soovime infot liinivõrgu ilmastikukindlamaks muutmise seisust ja selleks vajalikest investeeringutest, aga ka võrgutasudest laekuva raha kasutamisest laiemalt,» ütles ta.