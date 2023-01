Indrek Tarand: Tallinnas mina õpetaja palgaga ära ei elaks

Saatejuht Anu Välba küsis Tarandilt, kuidas ta õpetaja ametis ära elab. «Esiteks tuleb kulud ja tulud hoida tasakaalus, nagu meid on õpetatud. Ma ütlen ausalt, et Tallinnas mina oma normkoormusega õpetajapalgaga ära ei elaks. Ma jääks iga kuu miinusesse. Ja kui ma oleks noor inimene, tahaksin eluasemelaenu, siis panga turvasüsteemid hakkaks huilgama, kui kooliõpetaja läheneb pangale, sest esimene tehisintellekti reaktsioon on, et nüüd tuleb pangaröövel,» vastas Tarand.