PZU Kindlustus: möödunud aastal jäid autod harvemini tee peale

«Käivitusabi vajaduse põhjuseks on kõige sagedamini auto aku, mis on tühjaks saanud. Eriti halvasti mõjuvad akule lühikesed linnasõidud, kui generaator ei jõua seda piisavalt laadida. Seetõttu tasub just nimelt lühikesi sõite igal võimalusel vältida,» ütles PZU Kindlustuse sõidukikahjude grupi juht Teet Järv.

Rehvi purunemine

Rehvi purunemise ja tühjenemise ennetamiseks tuleks Järve sõnul regulaarselt kontrollida aga rehvirõhku. «Paljudel tänapäevastel autodel on küll olemas ka rehvirõhu jälgimise süsteem, kuid kõigil juhtudel see rehvirõhu langust ei tuvasta. Liiga madala rõhuga sõitmisel suureneb aga rehvi purunemise oht,» märkis ta ning lisas, et tänapäevastes autodes on tihti ka vaid rehviparanduskomplekt, mis suuremate kahjustuste parandamiseks ei sobi.