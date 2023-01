Saksamaal avati uus LNG terminal

Avatseremoonial Läänemere rannikul Lubminis osales ka kantsler Olaf Scholz. Vähem kui kuu aega tagasi avati Põhjamere rannikul Wilhelmshavenis Saksamaa esimene LNG terminal ja tulevatel kuudel on plaanis rajada neid veelgi.

Terminalid on osa kavast hoida ära energianappus, mille raames on ajutiselt taaskäivitatud ka vanu nafta- ja söeelektrijaamasid ning pikendatud aprillini riigi kolme viimase tuumaelektrijaama eluiga.

Samuti on Saksamaa teinud tööd oma gaasihoidlate täitmiseks. Saksa gaasivõrguamet teatas läinud nädalal, et gaasinappus käesoleval talvel on «aina ebatõenäolisem».