Uus Maa: kinnisvaraostjal ja müüjal tuleb sel aastal olla ettevaatlik

Tamm kirjutas Uus Maa blogis, et ametlikku hinnastatistikat mõjutab paratamatult fakt, et elamispindade müügistruktuur on muutumas. «Nimelt on viimasel aastal alustatud Tallinnas oluliselt vähem uute korterite ehitamisi kui varem. Sama võib ka öelda äripindade kohta,» märkis ta.

Seetõttu on Tamme sõnul järgnevates kvartalites valmimas varasemast vähem kalli hinnaga uusi kortereid, mis langetab elamispindade statistilist keskmist hinda. «Ametlik keskmise hinna langus võimendub tõenäoliselt ka korteriturul ning sunnib müüjad veelgi suuremale paindlikkusele. Seega see aasta toob kinnisvaras väga häid ostukohti,» lisas Tamm.

Ei halvene ka finantseerimisvõimalused, vaid pankade laenumarginaalid alanevad. Peamiseks põhjuseks on Tamme sõnul tugev konkurents pangandusturul. «Kuivõrd üldine ebakindlus ning kinnisvara hüppeliselt kallinenud hinnad vähendavad laenajate hulka, pingestab see pankadevahelist võitlus laenukõlbulike klientide pärast,» nentis Tamm ning lisas, et Euribori kiire kasv annab finantseerijatele lisapuhvri soodustuste tegemiseks, mistõttu on oodata marginaalide alanemist.

Vanade korterite pakkumine suureneb

«Hoolimata Tallinna linnavõimu võimetusest väljastada talutava kiirusega lube uute eluasemete rajamiseks, on kiire hinnakasv ning normaliseerunud ehitusturg arendajatele piisavaks motivatsiooniks ootele projektide taaskäivitamiseks,» ütles Tamm ning lisas, et seetõttu on ostjate jaoks valik laienemas. «Kuna iga uue eluaseme ostuga vabaneb tavaliselt ka üks olemasolev, siis suureneb pakkumine ka vanemate korterite turul,» märkis ta.

Läbi saab ka spekuleerimise aeg. «Hindade mõõdukas korrektsioon hakkab tõenäoliselt survestama just vähem kogenud kinnisvaraarendajaid, kes on turule sisenenud viimase aasta jooksul ehk siis hinnatipust,» nentis Uus Maa ärikinnisvara konsultant Tamm.

Nii maa kui ehitushind on Tamme sõnul olnud väga kõrge ning kui tehtud müügiprognoosid enam paika ei pea, võib see nii mõnelegi projektile saatuslikuks saada. «Ostjad peaksid seetõttu olema väga tähelepanelikud, kelle kätte nad oma sissemaksuraha usaldavad. Mitte kõik ei ole kuld, mis hiilgab,» ütles ta.