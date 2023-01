Elering: gaasitoru plahvatus Leedus ei mõjuta Eesti varustuskindlust

Lisaks Leedu gaasiterminali kaudu imporditavale gaasile saab gaasitarbimise katmiseks kasutada Läti gaasihoidlas paiknevat gaasi. Hetkel on Läti hoidlas gaasi 11 teravatt-tundi. See gaasikogus on võrdne ligikaudu kolmekordse Eesti praeguse aastase gaasitarbimise mahuga.