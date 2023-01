Yellen: USA võib vajada maksejõuetuse vältimiseks erakorralisi samme

«Kui valitsus ei suuda oma kohustusi täita, tekitaks see korvamatut kahju USA majandusele, kõigi ameeriklaste elatusvahenditele ja ülemaailmsele finantsstabiilsusele,» hoiatas Yellen oma kirjas kongressi juhtkonnale.

«Kui limiit on saavutatud, peab rahandusministeerium alustama teatavate erakorraliste meetmete rakendamist, et vältida Ameerika Ühendriikide kohustuste täitmatajätmist,» kirjutas ta.

«Seetõttu on ülioluline, et kongress tegutseks õigeaegselt, et suurendada või peatada võlakoorma piirnormi,» kutsus ta üles.