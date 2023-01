Davosi VIPe süüdistatakse silmakirjalikkuses seoses eralennukite kasutamisega

Foorumi korraldajad on taas lubanud tõsta kliimamuutused selle aasta tippkohtumise üheks keskseks teemaks ning samuti on tehtud jõupingutusi, et vähendada kohtumise süsinikujalajälge ja julgustada VIP-külalisi kasutama ühistransporti.

«Arvestades, et 80% maailma elanikkonnast ei ole kunagi isegi lennanud, kuid kannatab kliimat kahjustavate lennunduse heitkoguste tagajärgede all, ning et WEF väidab, et on pühendunud 1,5 °C Pariisi kliimaeesmärgi saavutamisele, on see iga-aastane eralennukite tuur üks häbiväärne silmakirjalikkuse meistriklass,» ütles Greenpeace'i transpordikampaania esindaja Klara Maria Schenk oma avalduses.