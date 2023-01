Venemaa kasutab ELi sanktsioonide vältimiseks üha enam oma naftatankereid

Alates sellest kuupäevast on Euroopa omanduses olevad tankerid vedanud umbes 30% Venemaa peamistest lääne naftasadamatest lähetatud lastidest, samas kui varem oli see näitaja umbes 50%. Seevastu Venemaa laevade osakaal on tõusnud 35%-ni, võrreldes varasema 22%-ga.

Pärast sanktsioonide kehtestamist on tekkinud tankerite varilaevastik, mille puhul on spekuleeritud, et neid laevu kasutatakse Venemaa kaubavahetuseks. Samuti on suurenenud nende laevade arv, mille omanikuandmed ei ole teada, mis viitab sellele, et ka mõned neist varilaevastiku tankeritest võivad olla kasutusele võetud.