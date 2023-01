Euroopa Liidu uus plaan: kinnisvaraomanikud pannakse sundkorras maju renoveerima

Euroopa Liidus liigub edasi direktiivikava, mis tooks kinnisvaraomanikele seninägematud kulutused kaela. Juba paar aastat tagasi tulid euroametnikud välja plaaniga, kuidas Euroopas energiat säästa ja keskkonnahoidlikumalt kasutada. Kuna nende statistika näitas, et liidu 130 miljonit hoonet kulutavad ära ligemale 40 protsenti terve liidu energiast, siis tuli midagi ette võtta. Lisaks nähti juba toona, et vaesemal elanikkonnal on mure, kuidas kõrgeid kommunaalkulusid tasuda.